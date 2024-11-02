Монету с редчайшей ошибкой продали за $500 тысяч

В США с аукциона продали редчайшую монету 1975 года выпуска, отчеканенную с ошибкой. Об этом сообщает runyweb Уникальная монета достоинством 10 центов с профилем президента Франклина Рузвельта никогда не была в обращении и входила в один из коллекционных наборов.