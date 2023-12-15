Обиделись: двое южноуральцев разбили «умную» остановку, не поняв, как она работает

Полицейские Кыштыма нашли молодых людей, повредивших «умную» остановку. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел ночью на одной из остановок в центре Кыштыма.
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