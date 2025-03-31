😱 В Феодосии малолетний упал со второго этажа многоквартирного дома По информации прокуратуры Крыма, вчера, 30 марта, мальчик 2022 года рождения выпал из окна второго этажа многоквартирного дома.
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😱 В Феодосии малолетний упал со второго этажа многоквартирного дома По информации прокуратуры Крыма, вчера, 30 марта, мальчик 2022 года рождения выпал из окна второго этажа многоквартирного дома.