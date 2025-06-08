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Гормоны и кожа: как менструальный цикл влияет на вашу красоту

Гормоны и кожа: как менструальный цикл влияет на вашу красоту

Введение: Гормоны и кожа – как две страстные подруги Каждая женщина, как правило, хорошо знакома с тем, что менструальный цикл — это не просто цикл, а настоящая комедия на сцене жизни, в которой скрываются не только физические превращения, но и целая палитра эмоций, включая радость, агрессию и немножко экзистенциальной меланхолии.

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