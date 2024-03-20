Новосибирцам будут выдавать цифровые разрешения на охоту

В Новосибирской области жители теперь имеют возможность оформлять разрешения на охоту через интернет-портал Госуслуги, как подтвердил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона, Алексей Севастьянов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии