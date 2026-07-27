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Действия Зеленского могут привести к мировой войне — МИД Ирана

Действия Зеленского могут привести к мировой войне — МИД Ирана

Действия главы киевского режима Владимира Зеленского могут привести к мировой войне. Такое заявление, комментируя атаку Украиной иранского торгового судна в Каспийском море, сделал официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

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