Как распознать гепатит: инфекционист назвал самые яркие симптомы болезни

Эксперт Минздрава: желтуха — наиболее яркий признак вирусного гепатита. Накануне Всемирного дня борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов в интервью РИА Новости рассказал о характерных признаках вирусных гепатитов.
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