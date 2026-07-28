Как распознать гепатит: инфекционист назвал самые яркие симптомы болезни

Эксперт Минздрава: желтуха — наиболее яркий признак вирусного гепатита. Накануне Всемирного дня борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов в интервью РИА Новости рассказал о характерных признаках вирусных гепатитов.