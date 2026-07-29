Китайцы научились заряжать дроны лазером прямо в небе

«Дозаправка светом»Исследователи из Университета гражданской авиации Китая представили экспериментальную технологию, которая позволяет передавать электроэнергию беспилотникам с помощью лазерного луча прямо во время полета.
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