Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила президента Узбекистана Шавката Мирзиёева выступить в палате регионов.
Матвиенко пригласила президента Узбекистана выступить в Совфеде
Комментарии
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Странник
она думает, он расскажет почему в школах узбекистана русских называют оккупантами? или посему в 90 русских эти ослоебы убивали и насиловали? она совсем что ли уже? может она еще алиева пригласит, что бы он рассказал о вине русских как за сбитый самолет так и за то что Россия их оккупировала? может бабушке все таки пора на пенсию?
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22 час.
С
Странник
какая?
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22 час.
ЛС
Лидия Санникова
Матвиенко из Шепетовки рехнулась. Любительница мигрантов...
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21 час.
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