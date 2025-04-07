Матвиенко пригласила президента Узбекистана выступить в Совфеде

Странник

она думает, он расскажет почему в школах узбекистана русских называют оккупантами? или посему в 90 русских эти ослоебы убивали и насиловали? она совсем что ли уже? может она еще алиева пригласит, что бы он рассказал о вине русских как за сбитый самолет так и за то что Россия их оккупировала? может бабушке все таки пора на пенсию?