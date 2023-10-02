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РОСБАЛТ

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  • Александр Виноградов
    Вот пусть и закопают эту проститутку в изряеле.А в РОССИИ ей не ху.. делать. Меньше вони и воздух чище будет.«Собеседник»: Алл...
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«Коммерсант»: Российские водители придумали, как вернуть права, отобранные за езду «под лекарствами»

«Коммерсант»: Российские водители придумали, как вернуть права, отобранные за езду «под лекарствами»

Журналисты узнали, что Верховный суд РФ после прошлогоднего решения КС РФ признал незаконными несколько лишений прав водителей, которых наказали за управление авто под воздействием сильнодействующих препаратов.

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