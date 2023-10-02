«Коммерсант»: Российские водители придумали, как вернуть права, отобранные за езду «под лекарствами»

Журналисты узнали, что Верховный суд РФ после прошлогоднего решения КС РФ признал незаконными несколько лишений прав водителей, которых наказали за управление авто под воздействием сильнодействующих препаратов.
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