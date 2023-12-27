«Врут, чтобы удержаться в своих креслах»: дебют Ту-214 откладывается

Новости об очередном смещение сроков поставок новых самолетов пришли в начале декабря. На этот раз задерживается Ту-214, который еще недавно считали исконно отечественным самолетом и на который возлагали главные надежды.
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