Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Воробей
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ФСБ задержала подростка, пытавшегося устроить поджог на Транссибе

ФСБ задержала подростка, пытавшегося устроить поджог на Транссибе

В Кировской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина 2008 года рождения, который по заданию украинских спецслужб планировал поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки путей участка Транссибирской железнодорожной магистрали.

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