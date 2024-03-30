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Советник главы офиса Зеленского Подоляк: ВС РФ продвигаются все дальше и дальше

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: ВС РФ продвигаются все дальше и дальше

Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются все дальше и дальше. Соответствующее заявление сделал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, ставший собеседником немецкого издания Bild.

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