Советник главы офиса Зеленского Подоляк: ВС РФ продвигаются все дальше и дальше

Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются все дальше и дальше. Соответствующее заявление сделал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, ставший собеседником немецкого издания Bild.
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