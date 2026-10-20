В соревнованиях примут участие свыше 700 школьников, которые посоревнуются в девяти дисциплинах, включая новые направления: пулевую стрельбу, фитнес-трофи, пионербол и интерактивный футбол на PlayStation 5.
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