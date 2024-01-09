Бен Аффлек выглядит недовольным из-за разногласий с Дженнифер Лопес по поводу публичности

Инсайдер издания DailyMail объяснил, почему Бен Аффлек всё время выглядит недовольным на снимках папарацци или мероприятиях, на которых присутствует вместе с женой Дженнифер Лопес: по его словам, дело в самих назойливых фотографах.
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