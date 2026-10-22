Ижевск. Удмуртия. 22 октября Избирательная комиссия Удмуртии приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Госсовета республики Галине Мерзляковой, зарегистрированному кандидату из республиканского списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Удмуртское региональное отделение Всероссийской политической партии «Едина Россия».
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