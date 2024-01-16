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О России, разорванной санкциями... Горюю

О России, разорванной санкциями... Горюю

Конунг Ингвар Бедная несчастная Россия, разорванная санкциями. Несчастный нищий народ.Сегодня в "Ленте" г.

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Комментарии
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Ирина Тютюгина
Это в каком же Вы отовариваетесь супермаркете? Где это скидки 50%. Что там остается от овощей?
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24 мин.
А
Андрей
&quot;Безцен&quot;
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22 мин.
людмила бер
Город не назовете, понятное дело, какая часть Страны...  Не знаю сколько Вам лет? ... 15т.р. пенсия, только вышли на пенсию?.... МИНИМАЛЬНАЯ пенсия в России (без новых территорий) 19т.р.!!!! делее: субсидии, проезд, скидка на лекарства.. Да и магазин боитесь назвать. Думаю Вы нагло лжете....
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9 мин.

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