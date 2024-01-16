О России, разорванной санкциями... Горюю

Это в каком же Вы отовариваетесь супермаркете? Где это скидки 50%. Что там остается от овощей?

людмила бер

Город не назовете, понятное дело, какая часть Страны... Не знаю сколько Вам лет? ... 15т.р. пенсия, только вышли на пенсию?.... МИНИМАЛЬНАЯ пенсия в России (без новых территорий) 19т.р.!!!! делее: субсидии, проезд, скидка на лекарства.. Да и магазин боитесь назвать. Думаю Вы нагло лжете....