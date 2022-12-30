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Александра Трусова: «Главное событие года – Олимпиада, также запоминающимся на всю жизнь был первый совместный отпуск с Кондратюком в Дубае»

Российская фигуристка Александра Трусова подвела итоги года. «Этот год для меня был очень насыщенный и интересный.

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