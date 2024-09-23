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Китай

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Си Цзиньпин провел переговоры с королем Малайзии

Пекин, 20 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в Пекине провел переговоры с верховным правителем /королем/ Малайзии Султаном Ибрагимом Султаном Искандаром, обязавшись работать с Малайзией в целях выведения построения китайско-малазийского сообщества единой судьбы на новую высоту.

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