❤️НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ В центре, во дворах, где площадь Ленина, мёрзнет собака - похож на мраморного французского бульдога .
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❤️НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ В центре, во дворах, где площадь Ленина, мёрзнет собака - похож на мраморного французского бульдога .