Прокуратура просит приговорить к 6 годам колонии экс-советника главы Росрыболовства

Прокуратура просит Пресненский суд Москвы приговорить к шести годам лишения свободы в колонии экс-советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова, который был экстрадирован в Россию из Республики Кипр по делу о мошенничестве на 7 миллионов долларов.