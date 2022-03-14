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Прокуратура просит приговорить к 6 годам колонии экс-советника главы Росрыболовства

Прокуратура просит приговорить к 6 годам колонии экс-советника главы Росрыболовства

Прокуратура просит Пресненский суд Москвы приговорить к шести годам лишения свободы в колонии экс-советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова, который был экстрадирован в Россию из Республики Кипр по делу о мошенничестве на 7 миллионов долларов.

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