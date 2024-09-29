Рыбин о травме Кузнецова: «Он просто поднял руки: «Мне больно», и ушел. Дай Бог ему здоровья. Ему надо перестать смеяться и сосредоточиться на игре»

Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5). Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил, что травма оказалась «достаточно серьезной», и на восстановление Кузнецову может потребоваться около 2 месяцев.