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Россияне любят море. В июне на выходные полетят в Крым и в Сочи

Россияне любят море. В июне на выходные полетят в Крым и в Сочи

В июне россиян ожидают трёхдневные выходные с 12 по 14 число. Большинство желающих провести эти праздничные дни у моря планируют направить в Крым, в Сочи и в Анапу.

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