Мишаня подавился сгущенкой и пришел к людям за помощью...

КРАСНОЯРСК, 20 июл – РИА Новости. Белый медведь, у которого во рту застряла банка сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова у себя в Telegram-канале.