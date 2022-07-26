Зашибись

27 131 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Долженко
    Учился тогда в училище. Мама дала на обед рубль, а я тут же недалеко от училища, был "Колхозный рынок" и стоял на рын...А вы играли в сов...
  • Георгий Корнев
    В студенческие годы с другом 2 раз  по 4 номера в 5 из 36 выиграли.А вы играли в сов...
  • Nata
    Мы студентами  летом подрабатывали и один из наших ребят весь заработок просадил в СПРИНТ. Только соберется отойти, т...А вы играли в сов...

Мишаня подавился сгущенкой и пришел к людям за помощью...

Мишаня подавился сгущенкой и пришел к людям за помощью...

КРАСНОЯРСК, 20 июл – РИА Новости. Белый медведь, у которого во рту застряла банка сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова у себя в Telegram-канале.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх