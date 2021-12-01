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Врач-эпидемиолог и академик РАН Онищенко призвал не паниковать из-за штамма омикрон

Врач-эпидемиолог и академик РАН Онищенко призвал не паниковать из-за штамма омикрон

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Поводов для паники из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон" нет, данные о его особой опасности отсутствуют, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко.

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