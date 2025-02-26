В одном из пригородов Кишинева построят многофункциональный стадион 

В Трушенах начаты работы по строительству многофункционального стадиона. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан, отметив, что проект является первым для пригорода и будет реализован на средства, выделенные мэрией Кишинева и мэрией Трушен.
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