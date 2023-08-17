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«Сосьедад» может подписать ван де Бека или Ло Чельсо, если трансфер Захаряна сорвется. Пока клуб уверен, что купит Арсена

«Сосьедад» может подписать ван де Бека или Ло Чельсо, если трансфер Захаряна сорвется. Пока клуб уверен, что купит Арсена

Как пишет Mundo Deportivo, переход Захаряна задерживается из-за ряда неожиданных препятствий и бюрократических процедур.

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