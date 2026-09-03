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ИА Регнум

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Живая личинка вылезла из соска россиянки после укуса мухи

Живая личинка вылезла из соска россиянки после укуса мухи

В Алтайском крае муха укусила девушку в область соска. Сибирячка не придала этому значения и понадеялась, что укус пройдет сам собой.

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