Депутат Рады Кучеренко заявил, что на Украине приостановили добычу угля

На Украине временно приостановили добычу угля из-за разрушенных энергоблоков. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Алексея Кучеренко.
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