50-летнюю жительницу Омска объявили в розыск по делу о фейках. По версии следствия, она опубликовала в соцсетях видео с «ложной информацией о действиях российских военнослужащих» в ходе СВО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
50-летнюю жительницу Омска объявили в розыск по делу о фейках. По версии следствия, она опубликовала в соцсетях видео с «ложной информацией о действиях российских военнослужащих» в ходе СВО.