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Серебряный призер чемпионата мира Сатоко Мияхара завершила карьеру

Японская фигуристка Сатоко Мияхара объявила о завершении карьеры. Мияхара завоевала серебро на чемпионате мира-2015 и бронзу на ЧМ-2018.

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