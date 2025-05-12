На Урал привезли более 120 тонн арбузов

На Урал ввезли более 120 тонн арбузов с Ближнего Востока общей стоимостью свыше 8 миллионов рублей. Как отметили в пресс-службе Уральского таможенного управления, в середине мая начнутся поставки из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.