Страна и люди

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За что Украина лишилась Азовского и может лишиться Черного моря

За что Украина лишилась Азовского и может лишиться Черного моря

Дмитрий РОДИОНОВ Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под ее контроль, заявил РИА «Новости» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

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