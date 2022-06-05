За что Украина лишилась Азовского и может лишиться Черного моря

Дмитрий РОДИОНОВ Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под ее контроль, заявил РИА «Новости» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.