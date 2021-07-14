ЕСПЧ потребовал от России легализацию браков пар пидаров

Зарубежная прессаПолитикаЕСПЧ потребовал от России легализацию браков пар пидаровСуд в Страсбурге счел несостоятельным довод властей РФ, что большинство россиян не одобряют однополые союзы.Вернуться к статье179НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьсергей мельниковГоспода забыли адрес по которому оне должный пойти??Вот странно..Решения ЕСПЧ носят РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер!!И..а чо России будет,ежели не выполним??Армия пидоров прям из еУропы на нас кинется??И..станет у геУропе на ндцать мильонов пидаров меньше..Олег ЩепановПидоров вне закона!!! Требуем вернуть статью в УК РФ против пидоров!!!Zainjka mininaЕСПЧ -- МНОГО НА СЕБЯ БЕРЁТ !!!!Если они там сдурели, не значит что все тоже должны за ними последовать !!!Шарль АраслановПризнать пидорасов, лезбиянок и ЕСПЧ больными и лечить их гормонами и клизмами пока не станут гетеро.СМсветлана моисееванадо требовать , чтобы они требовали в своей стране .....свихнутые....это больные люди ... В Индии они становятся дочерьми господа Бога....НКНаталья КутахПУСТЬ ЭТОТ ЕСПЧ СВОЮ Е- НЮ ПРИЗНАЕТ У СЕБЯ. ИЗВРАЩЕНЦЫ!ГорынычНадо возвращать в УК статью обо всех извращениях. И отправлять таких через суд в психушку. Больные люди. На всю голову.ЕИЕвгений ИвановПидорасы сэрСергей ЛобченкоНадо всех продвиженцев пидоросни в России отправлять на принудительные работы на севера.LSLiudmila SolodkoЗачем на севера, пусть катят в любимую европу, но без права на возвратGreycockroach 1А кто новый БАМ строить будет? Нет уж, фигачки, не честный же народ тут собирать.Sergiy CheПусть сперва турок - членов НАТО заставят или там Саудитов - главных партнеров пиндосни и ЕС на Ближнем востоке, а потом к РФ не входящей ни в ЕС ни в НАТО и пр. пристают...))Франц форштейнСейчас из за трех пидарных пар мы разуваться будем а ,невенчаными нельзя чоли в зад любитьБОБорис ОсиповPciha IvanovaБрак есть механизм защиты прав детей. Нет детей - институт брака бессмыслен. Это, кстати, утверждают все мировые религии, в которых отсутствие детей - основной и часто единственный повод расторжения брака. Пидоры обоего пола могут гулять стороной! Любая религия, признающая пидористические виды брака, есть признак умирающего общества и умирающая религия.ЕЛена Стовбер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЕЛена СтовберС какого х*ра ....большинство должно подчиняться меньшинству ???! Ведь когда подсчитывают в ес, в оон, обсе, пасе...и пр. количество (!!!) голосов "ЗА" или "ПРОТИВ" санкций,накладываемых на РОССИЮ....НИКТО...не говорит; мы- должны обратить внимание на меньшее кол-во голосов- так будет ДЕМОКРАТИЧНО !!!.... и считать РЕЗУЛЬТАТЫ по меньшинству...??? !..... ГДЕ СМЫСЛ в презумпции меньшинства ???....Вот где всё шиворот -навыворот....???!!!!!!!!!! А педорасня....если и оборзеет у нас , в России...надолго - не задержится...!!! МЕНТАЛИТЕТ НАШЕГО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА ......НЕ ПОТЕРПИТ...САДОМ и ГОМОРУ..!Комментировать
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