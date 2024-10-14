По Каменскому в Запорожской области. Информацию о продвижении ВС РФ подтверждают люди с мест. Российские войска залетели в село и с боем закрепились.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
По Каменскому в Запорожской области. Информацию о продвижении ВС РФ подтверждают люди с мест. Российские войска залетели в село и с боем закрепились.
Свежие комментарии