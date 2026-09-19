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Татар-информ

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Блогер Миляуша Сабирова ответила хейтерам, осуждающим ее за воспитание дочерей

Блогер Миляуша Сабирова ответила хейтерам, осуждающим ее за воспитание дочерей

Блогер Миляуша Сабирова в своем блоге подняла тему воспитания девочек. По ее словам, она получает много сообщений от подписчиков, которые спрашивают, какая она мать, если разрешает дочерям делать маникюр, оформлять брови и наращивать ресницы, передает «Интертат».

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