Блогер Миляуша Сабирова ответила хейтерам, осуждающим ее за воспитание дочерей

Блогер Миляуша Сабирова в своем блоге подняла тему воспитания девочек. По ее словам, она получает много сообщений от подписчиков, которые спрашивают, какая она мать, если разрешает дочерям делать маникюр, оформлять брови и наращивать ресницы, передает «Интертат».