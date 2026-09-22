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На пути к горе Кабир: заложен первый камень туристического маршрута «Тропа Иегошуа»

На пути к горе Кабир: заложен первый камень туристического маршрута «Тропа Иегошуа»

В Самарии стартует масштабный проект «Библейские маршруты Иудеи и Самарии». Сегодня утром (вторник) министр туризма Хаим Кац, министр наследия раввин Амихай Элиягу и глава регионального совета Шомрон … .

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