На пути к горе Кабир: заложен первый камень туристического маршрута «Тропа Иегошуа»

В Самарии стартует масштабный проект «Библейские маршруты Иудеи и Самарии». Сегодня утром (вторник) министр туризма Хаим Кац, министр наследия раввин Амихай Элиягу и глава регионального совета Шомрон … .
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