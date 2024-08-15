ФСИН закупит хрустальные погоны для генералов почти на полмиллиона рублей

ВА Владимир Амосов Комментировать противно. Воевать не умеют, а звания и подарки ... за какие заслуги? Деньги народные девать некуда? Не хочется верить, сто такое может быть в нашей стране. Не верю!

Валерий Протасов Это маразм, полное слабоумие. К чему? До такого идиотизма не скатывался никто и никогда. Мы живём в обстановке абсурда.