https://www.mk.ru/social/2024/. Оригинальный подарок для генералитета решил закупить центр госимущества и хозяйственно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний.
ФСИН закупит хрустальные погоны для генералов почти на полмиллиона рублей
Комментарии
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ВА
Владимир Амосов
Комментировать противно. Воевать не умеют, а звания и подарки ... за какие заслуги? Деньги народные девать некуда? Не хочется верить, сто такое может быть в нашей стране. Не верю!
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21 час.
Валерий Протасов
Это маразм, полное слабоумие. К чему? До такого идиотизма не скатывался никто и никогда. Мы живём в обстановке абсурда.
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21 час.
В В
Ничего Вы не понимаете. Понты в этом деле главное. Надо же генеральские дворцы эксклюзивом наполнять, чтобы совесть молчала.
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20 час.
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