У контейнерных площадок устанавливают знаки «Остановка запрещена»Управление благоустройства Администрации города Иванова информирует, что с 4 февраля 2024 года подрядная организация мэрии устанавливает в районе расположения контейнерных площадок дорожные знаки 3.
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