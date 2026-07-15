НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дом Ямаля пытались ограбить после матча Испании и Франции на ЧМ. Охранник заметил двоих злоумышленников, они сбежали – полиция ведет расследование

В Испании попытались ограбить дом Ламина Ямаля .  Инцидент произошел в городе Эсплугес-де-Льобрегат примерно в 4 часа утра после матча сборных Испании и Франции на чемпионате мира-2026 (2:0).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии