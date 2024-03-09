8 головоломок, чтобы посоревноваться во внимательности с друзьями

Спорим, что на решение этих головоломок у вас уйдет больше времени, чем вы думаете. По крайней мере, у нас было именно так, потому что разгадать их, а именно - найти спрятанные или замаскированные на них предметы - оказалось труднее, чем нам думалось.
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