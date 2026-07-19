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Несекретные материалы

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Бунт на голодный желудок: Ближний Восток стоит на пороге новой лавины переворотов

Бунт на голодный желудок: Ближний Восток стоит на пороге новой лавины переворотов

К середине 2026 года Азовско–Черноморский бассейн, десятилетиями кормивший регионы Ближнего Востока и Африки, превратился в арену жесткого противостояния России и Украины, целью которого является полное уничтожение экспортного потенциала противника.

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