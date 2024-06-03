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Страны БРИКС отберут у США "внешнеполитическую кувалду". План разработан

Страны БРИКС отберут у США "внешнеполитическую кувалду". План разработан

На посту временного председателя БРИКС Россия реализует весьма обширную финансовую повестку, повышая роль членов блока в международной валютной системе, развивая межбанковское сотрудничество и расширяя расчеты в национальных валютах.

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