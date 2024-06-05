Кроссовер BMW сбил двух человек на переходе в Новосибирске

Автомобиль проехал на красный. Проверив водителя, полицейские отметили, что он был трезв.Днём во вторник, 4 июня, напротив здания № 48 на улице Станционной в Новосибирске кроссовер BMW X5 проехал на красный свет и сбил двух женщин, переходивших дорогу.