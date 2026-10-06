Подготовка к строительству новой станции метро продолжается в Сормове

Привет, читатель! Я — специальный корреспондент Виктор Медиа. Я расскажу вам о главном к этому часу. Демонтаж нежилых построек проводят на участке от действующей станции «Буревестник» до будущей станции «Сормовская» Снос первой группы строений выполнили уже на 100%.
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