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RT Russia

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Глава Омской области передал бойцам в зону СВО комплекс борьбы с БПЛА

Глава Омской области передал бойцам в зону СВО комплекс борьбы с БПЛА

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что отправил российским военным в зону спецоперации комплекс радиоэлектронной борьбы после обращения одного из бойцов на прямую линию к президенту России Владимиру Путину.

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