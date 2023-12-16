Глава Омской области передал бойцам в зону СВО комплекс борьбы с БПЛА

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что отправил российским военным в зону спецоперации комплекс радиоэлектронной борьбы после обращения одного из бойцов на прямую линию к президенту России Владимиру Путину.
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