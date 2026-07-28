В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после смерти ученого РАН Никиты Зезина

В Екатеринбурге скончался 68-летний доктор сельскохозяйственных наук, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Никита Зезин после жестокого избиения отцом юного квадроциклиста.
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