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К чему апрельский снег – к худу или добру: народные приметы предков подсказывают, как можно понять московские снегопады

К чему апрельский снег – к худу или добру: народные приметы предков подсказывают, как можно понять московские снегопады

К чему апрельский снег – к худу или добру: народные приметы предков подсказывают, как можно понять московские снегопады Ольга БезродняяВыпавший 6 апреля снег стал неожиданным сюрпризом для многих россиян, и чтобы найти положительный момент они задаются вопросом, что говорят народные приметы о московских снегопадах.

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