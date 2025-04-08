К чему апрельский снег – к худу или добру: народные приметы предков подсказывают, как можно понять московские снегопады Ольга БезродняяВыпавший 6 апреля снег стал неожиданным сюрпризом для многих россиян, и чтобы найти положительный момент они задаются вопросом, что говорят народные приметы о московских снегопадах.