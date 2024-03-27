Военная операция на Украине, день 757-й

Глава евродипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз не намерен отправлять своих граждан «умирать за Донбасс», и призвал президента Франции Эммануэля Макрона не «пугать людей» новостями о возможной отправке военных на территорию Украины.
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