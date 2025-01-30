В Приднестровье прокомментировали подачу Молдавией газа в долг

Поставка Молдавией в долг трех миллионов кубометров газа Приднестровью не разрешит энергокризис. Об этом РИА Новости сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
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